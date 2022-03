Vene parlamendikomisjon hakkab otsima seost Ukraina „biolaboratooriumide” ja epideemiate vahel Venemaal

Kossatšovi sõnul analüüsivad komisjoni liikmed viimaseid epideemiaid ja pandeemiaid Venemaal ja hakkavad kindlaks tegema põhjuse ja tagajärje seoseid, vahendab Interfax.

„Sest on võimalik, et miski sellest, aga võib-olla ka kõik, on otseselt seotud Ameerika biolaboratooriumide tegevusega Ukraina territooriumil,” lausus Kossatšov pärast komisjoni esimest istungit ajakirjanikele.

Kossatšovilt küsiti, kas ta peab võimalikuks, et koroonaviiruse pandeemia on seotud „biolaboratooriumide” tegevusega Ukrainas.

„Ei, me ei sea küsimust kuidagi sellisesse rakurssi. Ma lihtsalt ütlesin – erinevad epideemiad, pandeemiad. Ärme hakka enneaegu meie töö iseloomu ennustama. Me oleme avatud informatsioonile, mida esitavad meile meie vestluskaaslased ja partnerid, ning ainult selle informatsiooni alusel teeme me oma järeldused,” ütles Kossatšov.

Venemaa kaitseministeerium teatas märtsi alguses, et Ukrainas on ühisprogrammide alusel Pentagoniga 30 „biolaboratooriumi”, kus tegeleti ohtlike nakkushaigustega. Venemaa välisministeerium hakkas USA-lt ja Ukrainalt selgitusi nõudma ning taotlema, et nende „laboratooriumide” tegevust uuriks ÜRO.

ÜRO, USA ja Ukraina on Venemaa väited ümber lükanud.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi sõnul on nimetatud laboratooriumid jäänud veel nõukogude ajast ja tegelevad tavalise teadusega.