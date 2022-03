VIDEO | Uus kord sümbolitega: Georgi lint taksos ei sobi, haakrist antiigiäris küll

Kust läheb piir, mis on siis sobimatu, mis mitte? Lauri rääkis Delfile, et see sõltub väga palju olukorrast. Ta viitas, et teatud kontekstis võib ka Z-märk seostuda hoopis Zorro tegemistest rääkiva filmiga. Lisaks tõi Lauri näiteks esemed antiigiäris, kus võib peal olla näiteks viisnurk või haakrist. Sama on hoonetega.