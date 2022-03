Gruusia okupeeritud territooriumi Lõuna-Osseetiat hakatakse Venemaaga liitma

„Ma leian, et ühinemine Venemaaga on meie strateegiline eesmärk. Meie tee. Rahva ootus. Ja me hakkame seda teed mööda liikuma. Me astume vastavad juriidilised sammud lähiajal. Lõuna-Osseetia Vabariik saab olema oma ajaloolise kodumaa Venemaa koosseisus,” öeldakse avalduses.