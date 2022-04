Nädala alguses hakkas ringlema uudis, et Vene oligarhi Roman Abramovitši ja vähemalt kahte Ukraina rahuläbirääkijat üritati Kiievis toimunud kohtumisel mürgitada. Mürk on Venemaa salaagentide üheks lemmikrelvaks olnud juba pikka aega, selle abil on vaigistatud nii ajakirjanikke, opositsiooniliidreid kui ka dissidente, kes vähegi on julgenud Kremli ja Vladimir Putini tegevust kritiseerida.