21. kooli noored õpetavad tegema filmi Ukraina sõjapõgenikust. Osale ka filmivõistlusel!

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse korraldatud lühifilmide võistlusele "Kuidas minu Ukraina eakaaslasest sai sõjapõgenik Eestis" on oodatud 1-5 minutilised filmid, mille tegemises on löönud kaasa nii kohalikud kui Ukrainast saabunud noored.

1. aprillil kell 16.30-17.30 on osalejad oodatud online vebinarile operaator Ivan Panasjukiga, et tehnilisi näpunäiteid ja soovitusi saada. Mentorina toetab noori filmitegijaid režissöör Aljona Suržikova. Lühifilmide konkursile esitamise tähtaeg on 8. aprill, filme võib teha nii eesti, vene, ukraina kui inglise keeles.