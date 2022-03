Ukraina taotleb Balti riikidelt piiri sulgemist Venemaa ja Valgevenega

Ukraina peab läbirääkimisi Poolaga Poola ja Valgevene vahelise piiri sulgemiseks, teatas Ukraina suursaadik Poolas Andri Deštšõtsja, kes teatas ka, et Ukraina on pöördunud Leedu, Läti ja Eesti poole, „et need riigid sulgeksid samaaegselt oma piirid Venemaa ja Valgevenega”, teatab Interfax Ukraina.