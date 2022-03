VIDEO ja BLOGI | Justiitsminister: agressiooni toetamine ja vaenuliku sümboolika näitamine on karistatav

Kallas rääkis 9. mai tähistamisest ning rõhutas korduvalt, et tänavu on sellel päeval hoopis teine tähendus kui varem. "9. maid võidakse kasutada ära provokatsioonideks. 9. mail on Euroopa päev, igasugune tähistamine peab tol päeval toimuma väärikalt. Keegi ei keela asetada lilli ja see on lubatud ka tänavu. Langenute mälestamist ei tohi kasutada vaenu või sõja õhutamiseks," rääkis Kallas pressikonverentsil.

Agressioonisümbolite osas tehti valitsuses ka otsus, et sõja ja vaenu õhutamine on edaspidi karistatav. "Agressioonis osalemine ja toetamine on lubamatu. Nüüd pannakse seadusesse, et liitumine agressiooniga või selle toetamine on kuritegu. See rakendub ka teiste riikide territooriumil, kui selles osaleb eestlane," selgitas uut korda Maris Lauri.

Ta lisas, et kui eesti inimene osaleb vaenutegevuses, siis see on karistatav, kuid loodab siiski, et selleni ei jõuta ja rikkumised on väikesed, et politsei saaks piirduda hoiatustega. Sellele järgnevad trahvid ja alles tõstiste rikkumiste puhul järgnevad muud sammud.

Tanel Kiik rääkis, et Euroopa terviseministrite kohtumisel arutati, kuidas pakkuda sõjapõgenikele parimat võimalikku tuge ja terviseteenuseid. Kiik kinnitas ka üle, et leitakse lisaressursse, et ükski teenus ei peaks eestlastele muutuma kättesaamatuks.

