Reformierakond on taaskord liidriks tõusnud - kuidas hindaksite, millised kindlad aspektid siinkohal mõjuteguriteks on kujunenud? On siin vaid välispoliitiline tasand mängus või on Reformierakond suutnud siiski kuidagi ka sisepoliitiliste teemadega valijat kõnetada?

Me näeme tüüpilist nn "lipu ümber koondumise efekti", kus kriisi ja ebakindluse situatsioonis loodetakse võimulolijatele ning valitsuse (õigemini valitsuse juhterakonna) toetus jõudsalt kasvab. Lisaks sellele on Reformierakonnal arvestatav usutavus julgeoleku- ja välispoliitika valdkonnas, mis populaarsuse tõusu veelgi võimendab.