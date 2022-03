OTSEBLOGI | Ukraina teatel on Vene väed Tšornobõli tuumajaama piirkonnast lahkunud

„Vastase peamised jõupingutused on koondatud hõivatud joonte hoidmisele, pealetungitegevuse taasalustamise ettevalmistamisele teatud suundadel ning täieliku kontrolli saavutamisele Donetski ja Luhanski oblasti territooriumi üle. Vaenlane kasutab Vene Föderatsiooni relvajõudude ümbergrupeerimise ja formeerimise meetmeid, eesmärgiga viia läbi pealetung ida operatsioonitsoonis. Fikseeritud on osa vägede ja tehnika ümberpaigutamine raudteetranspordiga Valgevene vabariigi territooriumilt Vene Föderatsiooni territooriumile,” öeldakse teates.

Ukraina Venemaaga peetavate läbirääkimiste delegatsiooni juht Davõd Arahhamia teatas, et üks riik on kinnitatult nõustunud Ukrainale julgeolekugarantiide andmise lepingu tingimustega ja veel mitu on nõus esialgselt. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas neljapäeval, et üks mainitud riikidest on Türgi.