OTSEBLOGI | Ukraina kindralstaap: Venemaa saatis FSB psühholoogid „Hersoni rahvavabariigi” moodustamist õhutama

Ukraina Venemaaga peetavate läbirääkimiste delegatsiooni juht Davõd Arahhamia teatas, et üks riik on kinnitatult nõustunud Ukrainale julgeolekugarantiide andmise lepingu tingimustega ja veel mitu on nõus esialgselt.

Arahhamia sõnul on mõned potentsiaalsed garantriigid teatanud, et Ukraina on välja mõelnud oma NATO versiooni – „Ukraina NATO”, valides välja kõige võimsamad armeed maailmas ja Euroopas.

Telepöördumise teinud Zelenskõi leidis, et Vene vägede "nn väljaviimine" Kiievi lähistelt on "meie kaitsjate töö tulemus". "Me ei usu kedagi. Mitte ühtegi ilusat sõna," märkis ta. "Lahinguväljal on reaalne olukord ja see on kõige tähtsam. Me ei anna midagi ära."