USA ja Briti luure andmetel kardavad Putini nõuandjad talle tõtt rääkida

„Me usume, et Putinit on valesti informeeritud tema nõuandjate poolt selle kohta, kui halvastu Vene sõjavägi tegutseb ja kuidas sanktsioonid Venemaa majandust halvavad, sest tema kõrgetasemelised nõuandjad kardavad liiga palju talle tõtt rääkida,” ütles Valge Maja kommunikatsioonidirektor Kate Bedingfield igapäevasel pressikonverentsil, vahendab CNN.

USA-l on ka informatsiooni, mis viitab sellele, et Putin on sellest valeinformatsioonist teada saanud, mis on tekitanud tüli riigikaitse juhtidega.

Bedingfield ütles, et Putini ja Venemaa sõjalise juhtkonna vahel on nüüd „pidevad pinged”.

„On üha selgem, et Putini sõda on olnud strateegiline prohmakas, mis on Venemaad pikas perspektiivis nõrgestanud ja maailma näitelaval üha rohkem isoleerinud,” ütles Bedingfield.

Need luureandmed võivad selgitada, miks Putin tõrjus mitmeid diplomaatilisi taganemisteid, mida USA ja teised riigid talle enne sissetungi Ukrainasse pakkusid, uskudes, et Vene sõjavägi on võimeline Ukrainast kiiresti üle sõitma.

Konkreetseid näiteid Putini valesti informeerimise kohta Bedingfield ei toonud, öeldes, et see informatsioon on salastatud, et kaitsta allikaid ja meetodeid.

Suurbritannia signaalluureteenistuse GCHQ juht Jeremy Fleming ütles aga eile, et luureandmed näitavad, et mõned Vene sõdurid Ukrainas on keeldunud käske täitmast, saboteerinud oma tehnikat ja tulistanud kogemata alla ühe oma lennuki, vahendab Reuters.

Fleming ütles, et Putin on Venemaa relvajõudude võimekusi tohutult valesti hinnanud ning alahinnanud nii Ukraina rahva vastupanu kui ka Lääne otsustavust sanktsioonide kehtestamisel.

„Putin on olukorda tohutult valesti hinnanud,” ütles Fleming oma kõnes Austraalia rahvusülikoolis Canberras. „Me usume, et Putini nõuandjad kardavad talle tõtt rääkida.”

Viidates luureandmetele ütles Fleming, et on tõendeid, et Vene sõduritel on madal moraal ja nad on väga halvasti varustatud.

„Me oleme näinud Vene sõdureid, kellel on puudus relvadest ja moraalist, keeldumas käske täitmast, saboteerimas oma tehnikat ja isegi kogemata alla tulistamas oma lennukit,” ütles Fleming.