Venemaa filmitäht Kirill Käro ja režissöör Andres Puustusmaa räägivad Ida-Viru noortele Venemaa tegelikkusest

Tuur saab homme alguse Kohtla-Järve gümnaasiumist, teine kohtumine on samal õhtul Narva kolledžis. Kohtla-Järvel on üritus eestikeelne, Narvas venekeelne.

Narva linnapea Katri Raik ütles, et see üritus, ja teisedki samataolised, on vajalikud selleks et suudaksime keerulises olukorras kogukonnana edasi liikuda. Ettepaneku homseks vestlusringiks tegi Puustusmaa, kellega ühines ka Käro.

„Käro on popp meie noorte seas, peaaegu nagu nublu!“ ütles Raik.

Kas Narva meer on valmis ka provokatsioonideks seoses homse üritusega? „Need ei tule Narvas kõne alla. Linn on täiesti rahulik,“ on Raik kindel. Ta lisas, et ta pole näinud linnas ühtegi Z-tähte ega Georgi linti, kuid nendib, et terav arutelu Venemaa alustatud sõja kohta käib ühismeedias.

Soovides edu homse ürituse õnnestumiseks, vastas Raik: „See on üks samm pikas maratonis, mis meil ees seisab.“ Ta toonitas, et oluline on edasi suhelda ja oma inimestega neil teemadel rääkida.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur ütles, et mingeid konflikte ta küll homse üritusega seoses ei näe, sest koolis on väärtused paigas ja mingit konfliktsust sõja teemal kooli õhustikus ta ei taju. Ta lisas, et kooli ees lehvib Ukraina lipp.

Home kohtumine on osa koolipäevast, niisiis mõeldud peaasjalikult kooliperele, kuid mõned huvi tundvad vanemad tulevad ka ilmselt kohale.

Kirill Käro, filminäitleja Sündinud 24. veebruaril 1975 Tallinnas.

Isa meremees, kaugesõidukapten. Ema lasteaiakasvataja.

Lõpetas Tallinna Lasnamäe gümnaasiumi 1992. aastal.

Õppis Moskvas Štšukini-nimelises kõrgemas teatrikoolis. Lõpetas 1997.

1999–2004 töötas Eestis Vene draamateatris näitlejana.

2005. aastal läks Moskvasse, algas aktiivne osalemine filmides ja teleseriaalides.

Suurem tuntus tuli 2013. aastal, kui mängis peaosa Ukraina teleseriaalis “Нюхач”. Seriaali populaarsust näitab see, et seda tehti mitu hooaega.

2013. ja 2015. aastal pälvis parima seriaalinäitleja preemia.

Kirilli naine ja tütar Mira elavad Tallinnas.

Eestis on mänginud kõigis Andres Puustusmaa filmides, välja arvatud tema seni viimases filmis “Kohtunik”, mida ta ise peab Puustusmaa parimaks.