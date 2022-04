„Ma võiksin vabalt oma praeguse telefoni Huawei nova 9 SE vastu vahetada“

Huawei nova 9 SE on telefonitootja uusim mudel, mis vaatamata muljetavaldavale kogupaketile asub hinna osas pigem soodsamas kategoorias. Sarnaselt paljude teiste telefonidega Huawei tootevalikus ei saa ka nova 9 SE mudelile süüks panna visuaalset tagasihoidlikkust. Oma leiab Crystal Blue värvivaliku näol nii see, kellele oluline telefoni väljanägemine, samas kui Midnight Black on justkui loodud neile, kes pigem hindavad lakoonilisust ja klassikat. Ja kõigile, kes jäävad nende kahe äärmuse vahele, on paslik valge Pearl White’i värvitoon.

Üks kaamera, teine kaamera ja siis veel hästi mitu kaamerat

Huawei nova 9 SE jätkab telefonitootja meeldivat trendi, mille kohaselt on kaameraid nii lähiobjektidest makropiltide tegemiseks kui ka lainurkfoto klõpsamiseks. Ja siis muidugi veel kaamera ülikvaliteetsete selfide jaoks, piltide jaoks, kus soov hägustada tausta bokeh-efektiga ja ülivõimas põhikaamera, mille 108 MP objektiiv ei jää hätta kevadises päikesevalguses või sügisõhtuses pimeduses.

Vähem tähtis ei ole välja tuua seda, et telefon ei jää oma kiiruselt nii-öelda jalgu ülejäänud tehnikale: kaamerad avanevad ja leiavad fookuspunkti nobedalt ning isegi AI (tehisintellekti) abil tehtavad pildid sünnivad kiiresti. Kiirus on tajutav ka mujal, olgu see siis sõrmejälje abil telefoni avamine nupult või erinevate menüüde vahel liikumine.

Superhea telefon igas mõttes, aga kellele mõeldud?

Võttes arvesse üldist telefonide hinnatrendi maailmas (tundub, et iga uus telefonimudel peaks olema oma eelkäijast kohustuslikus korras vähemalt 10% kallim), siis Huawei nova 9 SE võiks olla sobilik telefon nooremale kasutajaskonnale. Seda ennekõike hinna osas. Ometigi sobib telefon kenasti ka neile, kes vajavad jõulist, kuid ilusat töölooma. Oma koht on nova 9 SE-l ka nende inimeste taskus, kes suuremal või vähemal määral fotograafiaga tegelevad – olgu siis oma lõbuks või sotsiaalmeedias teistega jagamiseks. Aga kindlasti on Huawei uusim mudel peaaegu ainuõige valik neile, kes ennekõike hindavad praktiliselt täiuslikku tervikpaketti: nova 9 SE on täpselt see mudel, mille vastu võiksid oma praeguse telefoni vahetada ja olla täiesti kindel, et ühtegi järelandmist sa sealjuures tegelikult tegema ei pea!