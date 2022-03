VIDEO | Eva-Maria Liimets: suhtleme Punase Ristiga, suursaadik läheb ka peakontorisse küsimusi selgitama

Liimetsa sõnul suhtleb välisministeerium Punase Ristiga sellest, miks nad ei ole suutnud aidata sellises mahus nagu peaks. "Meie suursaadik Genfis on minemas sinna peakontorisse neid küsimusi selgitama, sest meie jaoks on väga tähtis, et meie annetused jõuaksid vahetult ka inimesteni," ütles Liimets.

Liimets usub, et sõja alguses tehtud riigi annetus on nüüdseks jõudnud Ukraina inimesteni. "Ma küll usun, et see raha on nende nädalatega jõudnud vahetult inimesteni," ütles ta.

Eesti riik ei anna ajutist kaitset neile, kes lahkusid Ukrainast enne 24. veebruari. Kuidas saaks neid inimesi säästa bürokraatia hammasratastest? Liimetsa sõnul tuleb aidata kõiki põgenikke. "Kõik need inimesed peaksid saama taotleda rahvusvahelist kaitset, kellel ei ole sõja tõttu võimalik koju naasta," vastas ta.

Liimetsa sõnul viibib praegu mõnisada Eesti inimest Ukrainas. Küll aga ei saa olla kindel, kas need on Eesti kodanikud või Eesti numbriga ukrainlased. Selle kohta Liimetsa sõnul ministeeriumil teavet ei ole. "Ma saan öelda, et meil ei ole ühtegi abipalvet laual," ütles Liimets.