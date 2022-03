NULA PODCAST: Alustavate õpetajate tööle jäämine ei peaks olema loterii. Miks täna iga neljas lahkub?

"Õpetajate järelkasv on meie hariduse ja ühiskonna üks suuri väljakutseid," ütles Triin Noorkõiv. „Eriti olukorras, kus uute õpetajate leidmine on väga keeruline, on suur probleem, et kaotame iga neljanda alustava õpetaja juba enne teist aastat. Õpetajate järelkasvuks ja õpilaste õppimise heaks on hädavajalik, et iga õpetajatee algus oleks süsteemselt juhitud. Praegu on aga sageli loterii, kuidas arvestatakse alustava õpetaja tausta, kujundatakse tööülesanded ja tugi. See võib tunduda väga elementaarne, aga teostuses on meil oluline arenguruum," lisas Noorkõiv.