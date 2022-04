Hea spetsialisti leidmine on suur õnn!

Kuidas alustada veebilehel tegutsemist?

Mida rohkem tellija kasulikku teavet saab, seda suuremad on šansid, et ta valib kõigi tehtud pakkumiste seast just teid. Lisaks sellele on tähtis laadida üles kvaliteetsed fotod, mis illustreerivad teie tehtud töid parimal moel. Selleks on teie käsutuses võimalus koostada portfoolio ja CV, mille saate seejärel ühe klikiga igale oma kuulutusele lisada. Meistri otsimise kuulutuse koostamisel on vaja oma tellimuses sisalduvat ülesannet võimalikult üksikasjalikult kirjeldada, misjärel on võimalik saada erinevaid pakkumisi ja valida nende hulgast sobivaim.