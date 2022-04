Kas sinu terviserutiini kuuluvad Magnus Kirdi nipid kevadväsimuse vastu?

Magnus ja Chaga Healthi eliksiire tootev ettevõte on mõlemad pärit Tõrvast. Seetõttu on Magnust peetud lausa Chaga omanikuks, kuigi tegelikult see nii ei ole. Magnus teab omast käest, et eliksiir annab tõepoolest lisajõudu ja toob hea enesetunde: „Chaga kuulub mu ellu periooditi. Enamasti kuu aega tarbin ja nädal-kaks pean pausi. Sel pole võib-olla teaduslikku alust, aga ma usun, et säärasel moel on Chaga mõju minu organismile veelgi parem.“

Järjepidevus, nahaalsus ja puhkus

Tippsportlaseks saamise tee on ränkraske. Loomulikult on Magnuse käimatõmbavaks jõuks suur kirg spordi vastu. „Teed seda kõike väga pikka aega ainult enda unistuste vaikseks täitmiseks. Kui ilmud juba meedia huviorbiiti, on pool tööd tehtud. Tippsportlase perioodi algstaadiumis ei huvita kedagi, millised on tulemused. Sa ainult ületad iseenda väikseid maamärke oma teekonnal,“ kirjeldab Magnus seda, milline töö on aastaid käinud tagaplaanil, et jõuda tänasesse päeva.

Magnuse arvates on tippsportlasel vaja järjepidavust ja nahaalsust. „Nahaalsus ei pea väljenduma väljaspool sporti, aga spordis sees sa pead olema ise enda eest väljas. See väljendub enda piitsutamises näiteks selles osas, mil nädalavahetusel peole minemine vōi perega vaheajal puhkamas käimine oleks lihtsam tee.“

Seetõttu on äärmiselt oluline tasakaal ja puhkus, et pärast järjepidevat ja suurte koormustega treeningut oleks kehal ja vaimul võimalik taastuda. „Väsimuse teket spordis kahjuks ei saa kuidagi ennetada. Küll aga peame oskama puhata. Parim viis puhkamiseks on minu jaoks see, kui ma teen oma päevaga täpselt seda, mida ma tahan. Ärkan, kuna tahan, söön, mida tahan, ja teen, mida tahan,“ avab Magnus oma ideaalset puhkepäeva. Oma toitumise puhul jälgib kahekordne Eesti aasta meesportlane, et see oleks mitmekülgne ega jääks kusagilt defitsiiti. Lisaks tarbib ta ka palju vett.

Magnuse soovitused kevadväsimuse vastu