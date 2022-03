Viis viga tippjuhi otsinguil

„Suure vastutusega ja olulised ametikohad või positsioonid organisatsioonides isikustatakse sageli üle mingisuguse kas minevikuvaate või kogemuse pinnalt,” räägib Velström. „Arvatakse, et ainult teatud tüüpi või siis isegi, et ainult teatud kindlad inimesed saavad sellega hakkama.” Nii tehaksegi viga, et valitakse üks kandidaat ning jäädakse tema juurde kinni.

„Siit tuleb välja ka see, et enamasti kõnetatakse täna tööl olevaid inimesi ehk mitte tööturul aktiivselt tööd otsijaid,” täiendab Pällo. „See mõjutab kohe kogu suhtlust ja kogu seda valikut – isegi kui kandidaadile võib töö sobida, siis me ei tea, kas ta tuleb eelmisest kohast ära, mis talle seal öeldakse – selle tõttu on oluline valik, kandidaatide valiku tekitamine.”

Eela Velström räägib, et esimene viga juhtide ja spetsialistide otsinguil ongi see, et ei tekitata piisavat valikut, vaid sageli tehakse otsepakkumine ainult ühele inimesele.

Tippjuhid leitakse ettevõtetele reeglina sihtotsinguga . Sihtotsing on juhi või spetsialisti aktiivne ja põhjalik personaliotsingu protsess, mille tulemusel leitakse valdkonna parimad tegijad, kelle oskused ja kogemused vastavad ametikoha nõudmistele. „ Sihtotsing on kandidaatide valiku tekitamine,” täpsustab Terje Pällo, „sa ei kutsu neid otse tööle, vaid kutsud kandieerima.”

„Tänapäeval on tegemist meeskondliku juhtimisega ning tippjuhi mõiste on tänu sellele väga lai,” selgitab Eela Velström, „selle määratluse alla võiksid käia kõik ettevõtte võtmeisikud ja tippspetsialistid.”

„Viga on ka see, kui arvatakse, et otsingufirma valib välja parima kandidaadi,” räägib Velström. „ Otsingufirma toob välja listi parimatest, aga enda jaoks sobivaima inimese peab välja valima ikkagi klient ise.”

„Üldiste sõnastatud kriteeriumite järgi parim kandidaat ei ole sobivaim kandidaat,” ütleb Eela Velström. „Ei peagi otsima ilmtingimata kõige paremat, vaid eelkõige kõige sobivamat kandidaati,” täiendab Pällo. „See, et tal on kõige kõrgemad kraadid ja kõige uhkem töökogemus, ei olegi võib-olla just sellele positsioonile vajalik – ta peab meile kõige sobivam olema.”

„Mida kõrgem positsioon, seda rohkem peab olema välja toodud isikuomadusi – missugust tüüpi inimest tiimi vaja on, mida ta kaasa toob – kas ta peab olema aktiivne müügiinimene, väljapoole suunatud ekstravert või peaks see olema inimene, kes läheb väga põhjalikult detailidesse ja on võib-olla tiimis tasakaalustaja või konflikti lahendaja, suure probleemi lahendaja…,” räägib Pällo. Ta toob näiteks, et kui mingil põhjusel on tarvis ettevõttes palju töötajaid lahti lasta ja uusi võtta, on vajalik hoopis teist tüüpi juhti kui see, kes olemasolevat rahulikult edasi arendab, administreerib ja hoiab.

Kui hakkab otsingute ettevalmistus, toimub kõigepealt vajaduste kaardistamine või profiili koostamine. Sageli on nii, et kellelgi on peas mingi visioon, aga tegelikke vajadusi see ei kirjelda.

Tippjuhi ja -spetsialisti leidmise nõrgaks kohaks on pealiskaudne ettevalmistus. „Profiili detailsus või selle positsiooni kirjelduse täpsus ja arusaam on tähtis kõigile osapooltele,” selgitab Pällo.

„See on võimalus anda olemasolevatele uued ülesanded, võtta mõnelt pikaajaliselt ja võib-olla väsinud töötajalt midagi ära või vastupidi, et ta ei väsiks.” Velström nimetab sellist tegevust kõigi töökohtade rikastamiseks – ingliskeelne termin job enrichment. Kui struktuuris tekib vaba koht, tuleb mõelda, kuidas võidab sellest kogu olemasolev struktuur. „See jäetakse reeglina tippjuhtide puhul tegemata.”

Pällo kirjeldab, et sageli kuhjatakse profiil üle suure hulga väga erinevate või isegi vastuoluliste nõudmistega ning eeldatakse, et üks inimene esindab mitut inimtüüpi – näiteks oleks suur strateeg ja samal ajal nokitseks väikeste detailidega, otsitakse ülivõimetega inimest.

„Nagu otsitaks Ämblikmeest,” naerab Eela.

Pällo selgitab, et nõuded peavad olema realistlikud ja vahel on mõistlik jagada osa tööülesandeid hoopis erinevate töötajate vahel. „Oluline on vaadata suuremat pilti.”

Pällo sõnul on väga oluline profiili juures vastutuse, ootuste ja tasu kokkusobimine. Sageli on nõuded väga suured, kuid tasu eriti maksta ei taheta. „Siis on otsingus juba käärid sees.”

Üks amet – näiteks turundusjuht – võib ühes ettevõttes tähedada uute asjade ülesehitamist, teises aga üsna korduvate reakampaaniate tegemist. „Me küsime otsingute ettevalmistusel näiteks, et mis sa tahad, et otsitav spetsialist 12 kuu jooksul ära teeb.”

Velström lisab, et sageli ei saa juht selget sõnumit, mis on tema saja päeva eesmärk. „Igal juhtimispositsioonil on esimese saja päeva esimesed kolm ülesannet. Seda võiks kandidaadile väga selgelt ja ausalt selgitada.”

Protsessi professionaalsus ja avatus



Tippjuhi ja -spetsialisti sihtotsingul on oluline, et kõik protsessi kaasatud pooled oleks piltlikult öeldes ühel lehel – kõik saavad täpselt aru, keda otsitakse, nii otsustavad juhid, värbav juht, kandidaadid kui ka otsijad. „Oluline on protsessi selgus,” räägib Pällo. „Kandidaat peab aru saama, kuhu ta tuleb. Üks kandidaat ütles hiljuti, et tihti saad alles siis aru, kui lähed intervjuule, et mida üks või teine asi kuulutuses tegelikult tähendas.”

Protsessi professionaalsus eeldab korrektset dokumentatsiooni, sisukat infovahetust ning selget ülevaadet ka sellest, kuidas ja kui kiiresti info liigub.

Pakkumist tuleb müüa ausalt