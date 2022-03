Politsei palub kaasabi: Tallinnas läks kaduma 86-aastane Serafima

Teada on, et Serafima läks täna kella 17.30 ajal välja prügi viima, pärast mida istus Kumu bussipeatusest linnaliini bussi number 39 ning väljus sealt Veerenni peatuses. Vanaproual on probleeme mäluga, mistõttu ei pruugi ta iseseisvalt koduteed leida. Mobiiltelefoni naisel kodust lahkudes kaasas ei olnud.