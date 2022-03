Saksamaal võetakse "Z"-sümboli kasutajad vastutusele: pea kohal võib kõlkuda rahatrahv või suisa vangistus

Siseministeerium teatas esmaspäeval, et Vene agressiooni toetavat sümbolit kasutavaid inimesi ootab mitmes liidumaas ees kohtumenetlus. Seda seadusepügala alusel, mis keelab ebaseaduslike tegude avaliku heakskiitmise, kirjutab Politico.

Milliseid intsidente sellisel juhul silmas peetakse?

Variante on palju. Pahuksisse võidakse sattuda, kui värvitakse "Z" näiteks kinnisvarale, näidatakse seda meeleavalduste ajal või avaldatakse seda internetis.

Kui sümbolit kasutanud isikud tunnistatakse menetluses süüdi, võidakse neile kriminaalkoodeksi kohaselt määrata rahatrahv või kuni kolm aastat vangistust.

Berliini, Baieri, Saksimaa ja Alam-Saksi liidumaad on kõik teatanud, et nad võtavad kasutusele õiguslikke meetmeid nende vastu, kes "Z" sümbolit rakendavad. Veel kolme liidumaa - Baden-Württembergi, Nordrhein-Westfaleni ja Saksi-Anhalti liidumaa - ametnikud on teatanud, et nad uurivad sarnaste meetmete kasutuselevõttu.

Valge "Z" sai Venemaa sõja sümboliks pärast seda, kui see maaliti Ukraina sissetungis osalenud sõjaväeveokitele. Selle tähendus ei ole selge. Mõned arvavad, et see tähistab sõjalist tsooni; teised arvavad, et see viitab Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile. Venemaa kaitseministeerium on omakorda märkinud, et see tähendab "za pobedu", mis tähendab "võidu eest".

Sümbol on venelaste poolt kasutusele võetud, näitamaks avalikkuses toetust sõjale. Üks silmapaistvamaid juhtumeid on Vene võimleja Ivan Kuliak, kes kandis sümbolit rahvusvahelisel üritusel Dohas. Selle sümboli populariseerimist on toetanud Kremli propagandaväljaanne RT, mis on toonud turule "Z"-ga seotud kaupu.