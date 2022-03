Valitsuse mullu augustis seatud korralduse nr 305 kohaselt on inimesel kohustus kanda avalikus siseruumis maski ning tegevuse eest vastutav isik on kohustatud avalikus siseruumis kaitsemaski kandmise kohustuse täitmise tagama.

Tuntud piirangutevastane jurist Andrei Vesterinen ja veel 28 kaebajat olid aga seisukohal, et maski kandmise kohustus on põhjendamatu, sest sellel puuduvat viirusevastane kaitse ning mask kahjustab pideva sissehingamistakistuse näol ka inimese tervist.