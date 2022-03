Riigipea Alar Karis kuulutas välja Ukraina heaks tehtud annetuste maksuvabastuse

Seadus näeb ette vabastada alates 24. veebruarist kuni aasta lõpuni tulumaksust residendist juriidiliste isikute annetused ja kingitused, mis on tehtud Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse säilitamiseks ning sihtotstarbeliselt humanitaarabi andmiseks ja korraldamiseks.

Tulumaksust vabastatakse annetused, mis on tehtud üksnes MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo, Ukraina Kultuurikeskuse, Riigikaitse Edendamise Sihtasutuse, Eesti Punase Risti, Päästeliidu ja Rotary Klubi Tallinn Vanalinn kaudu. Annetuste tulumaksuvabastust puudutav säte jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Teiseks nähakse sama seaduse muutmisega ette kohustuslik töövõtuahela ning ehitusplatsil viibitud aja kindlaks määramine ehitussektoris. Seaduse eesmärk on vähendada ümbrikupalga maksmist ja musta tööjõu kasutamist ehitussektoris. Seadus laieneb ehitustöödele, mille eeldatav kestvus on üle 30 tööpäeva ja platsil on vähemalt 20 töötajat või mille eeldatav maht ületab 500 inimtööpäeva. Ehitustööde andmete esitamist puudutav osa seaduses jõustub 1. oktoobrist 2023.