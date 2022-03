ERISAADE | Ruslan Trochynskyi Georgi lintidest ja Z-tähtedest: peab ära keelama. Need sümbolid kutsuvad sõda siia

See on sõjapropaganda, mis ei tohi olla lubatud ei vanadele ega noortele, ütleb Trochynskyi sellise sümboolika kohta. „See on verine. See on Vene fašism ja selle lihtsalt peabki keelama igaveseks.“

Trochynskyi viitab kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele pakti artikkel 20-le, mille järgi peab olema igasugune sõjapropaganda keelatud.

Trochynskyi ütleb neile, kes ikka tahavad vaenulikku sümboolikat kanda, et olukord on muutunud. „On ainult pommid, küüditamine ja represseerimine (Ukrainas – M.E). Inimesed juba põgenevad ise Venemaalt. Kas te ei näe seda!?“

Olgugi et marssi sel aastal ei toimu, võib eeldada, et teatud hulk inimesi siiski 9. mail Pronkssõduri juurde koguneb. Trochynskyi ütleb, et sinna ei tohiks minna ükski eestlane. Ta lisab, et marss tuleks ka järgnevatel aastatel ära jätta. „See on vaja ära keelata,“ on ta konkreetne.

Mis tunded tekivad Trochynskyis, kui näeb tänaval autot, mille aknal on Georgi lint või Z-täht?

Ta tunnistab, et ei ole ise neid sümboleid tänaval näinud, küll aga pilte Facebookis. Ta ütleb selle peale, et Ukrainas on surma saanud lapsed, linnu pommitatakse, seega nähes vaenulikke sümboleid, tekib temas viha. „Mis sa teed? Miks sa teed seda?“ tahab ta provokaatoritelt küsida. Ta võrdleb vaenulike sümbolite kandmist sõja siia kutsumisega.

Trochynskyi sõnab, et praegu korduvad 1939. aasta sündmused, kuid fašism tuleb seekord Venemaalt, ning see tuleb peatada.

Mida tunnevad aga siia saabunud Ukraina sõjapõgenikud Trochynskyi arvates?

„Sellised tundeid ei saa kirjeldada,“ lausub ta ja lisab, et nende silmades ei ole ainult pisarad, vaid suur küsimärk. „Miks? Kas te ei näe, mis toimub praegu Ukrainas? Kas tahate, et see hakkaks toimuma Eestis?“ sedastab ta põgenike mõtteid.