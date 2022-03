Tallinna Tehnikaülikooli hoonete ja rajatiste tasuta magistriõpe – võti kvalifitseeritud tööjõu vajaduse vähendamiseks

Hoonete ja rajatiste magistriõppe nominaalõpiajaks on kaks aastat ja kui see nõutud mahus läbida, on tegemist tasuta õppega. Õppeained on jagatud moodulitesse üldistest ainetest spetsiifilisemateks, jagunedes üld-, põhi-, eri- ja vabaõppeks ning praktikaks ja lõputööks. „Tegu on päevase õppega ja tunniplaani tuleb sobitada muude kohustuste, näiteks töö ja pereeluga. Samas on viimased aastad toonud meie majjagi juurde omajagu e-õpet, nii et õppimise sobitamine oma igapäevaellu on mõnevõrra lihtsam kui varem. Oleme olnud õppetöö korraldamisel paindlikud, eriti pandeemia tingimustes. Õppejõud võimaldavad loengute distants- ja e-õpet ning õppekava uuendamine on pidev protsess,” ütleb Ilomets.