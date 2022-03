TÄISMAHUS | Zelenskõi Vene meediale: Putin tahab NSVL-i tagasi, aga kui kaua on tal üldse elada jäänud?

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi andis Vene ajakirjanikele esimese pika intervjuu alates sõja algusest. Temaga vestlesid Zoomi kaudu Meduza peatoimetaja Ivan Kolpakov, Doždi peatoimetaja Tihhon Dzjadko, ajakirjanik ja kirjanik Mihhail Zõgar (kes edastas ka ühe küsimuse Novaja Gazeta peatoimetajalt Dmitri Muratovilt) ning Kommersandi erikorrespondent Vladimir Solovjov (mitte ajada segi samanimelise Kremli propagandistiga).

Veidi enne intervjuu ilmumist teatas Vene tsensuuriamet Roskomnadzor, et Venemaal seda avaldada ei tohi. Agentuuri sõnul alustatakse intervjuus osalenud väljaannete suhtes menetlust, et selgitada välja nende „vastutuse ulatus”. „Avaldatud ütluste sisule ja nende ilmumiskohale antakse põhimõtteline õiguslik hinnang,” teatas ka Vene peaprokuratuur.

Kolpakov: Kuidas sõnastaksite Ukraina sõjalise eesmärgi? Kuidas kujutate ette – kui kujutate – sõjalist võitu?

Zelenskõi: Vähendada ohvrite arv ja sõja kestus miinimumini. Viia Vene Föderatsiooni väed tagasi kompromissaladele ehk sinna, kus nad olid enne 24. veebruari rünnakut. Lähme sinna tagasi. Mõistan, et on võimatu sundida Venemaad kõiki alasid vabastama, kuna see viiks Kolmanda maailmasõjani. Mõistan seda kõike suurepäraselt. Seepärast ütlengi, et see on kompromiss. Läheme tagasi sinna, kus kõik algas ja üritame siis lahendada Donbassi keeruka küsimuse.

Vaadake, mina ei ole 70-aastane, kui mõistate, mida ma silmas pean. Ma ei ole 70-aastane, mul aega jätkub. Aga ma ei jää siia kauaks ja pärast mind tuleb [presidenditoolile] teine väärikas inimene. Tahan selle sõja lõpetada, ma ei taha, et sadu tuhandeid hukkuks. Ja seega ma ei kavandanud jõulist rünnakut ei Donbassi ega Krimmi vastu. Kuna ma mõistsin, et hukkuks tuhandeid meie inimesi. See oleks olnud nende territooriumide hind, isegi kui need oleks tagasi võetud.