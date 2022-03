Tallinna linnajuhtide palgad kerkivad! Kõlvart ja Ossinovski teenivad edaspidi üle 7200 euro kuus

Tallinna kommunikatsiooniteenistusest kinnitati, et alates 1. aprillist teenivad mõlemad eespool mainitud kuus 7222,19 eurot (praegu 6693,41 eurot). Abilinnapeade palk on edaspidi 6156,62 eurot (praegu 5705,86) kuus.

Keskerakond on koalitsioonis koos sotsidega ning abilinnapeadeks määrati pärast valimisi Vadim Belobrovtsev (Keskerakond), Betina Beškina (Keskerakond), Madle Lippus (SDE), Andrei Novikov (Keskerakond), Kaarel Oja (SDE), Vladimir Svet (Keskerakond) ning Joosep Vimm (SDE).

Palgad olid paigal kaks aastat. Nimelt otsustas linnavalitsus kaks aastat tagasi COVID-19 leviku mõjude tõttu prognoositavat majanduslangust arvestades teatud palkade indekseerimisest loobuda. Aasta eest otsustati sellega jätkata. "Kõik meie linnajuhid teevad oma tööd pühendumuse ja vastutustundega ning kahtlemata on seoses koroonaepideemiaga kõigil mu kolleegidel töökoormus kasvanud. Ent me ei pea praeguses majandusolukorras, kus paljudel inimestel on sissetulekud vähenenud või pereliikmetest töö kaotanud, linnajuhtide palgakasvu õiglaseks," tõdes Kõlvart toona.