Korraldaja jätab provokatsioonide ja konflikti hirmus Surematu polgu marsi ära

Tema sõnul jääb Pronkssõduri juures toimuva ürituse registreering alles - lihtsalt selleks, et seal muid üritusi ei toimuks. "Sündmuse registreerimine jääb, et keegi teine ​​ei saaks ühiskonnas lõhet suurendada," täpsustas ta ja lisas, et provokatsioone võib tulla mõlemalt poolt.

Erakonnad on üksmeelel seisukohal, et ühtki konkreetset sümbolit, näiteks Georgi linti, ei tohiks keelata. Eelnõu sõnastus peaks olema laiem ja keelama mis tahes sümboolika kasutamise, kui nende kasutamise eesmärk on Eesti-vastane tegevus või kui sümboolika on suunatud sõjalisele propagandale.