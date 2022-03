OTSEBLOGI | Istanbulis toimuvad Vene-Ukraina läbirääkimised

Enne nende algust pöördus delegaatide poole Türgi president Recep Tayyip Erdoğan, kes ütles, et loodab, et kohtumine on osalevatele riikidele ja kogu regioonile kasulik, et Türgi on näidanud konflikti igas staadiumis ausat suhtumist ning et ausa rahu korral ei ole kaotajat. Erdoğan kutsus viivitamatult relvarahu kehtestama.