The Times: Putin vastas Abramovitši vahendatud Zelenskõi rahutingimustele: ütle talle, et ma peksan nad puruks

Teadete kohaselt on Abramovitš lennanud Istanbuli , Moskva ja Kiievi vahet, et anda edasi sõnumeid Putini ja Zelenskõi vahel.

The Timesi andmetel ütles Putin Abramovitšile: „Ütle talle, et ma peksan nad puruks.”

Kalın ütles nädalavahetusel Türgi ajalehele Hürriyet, et NATO , demilitariseerimise ja vene keele kaitstud staatuse osas ollakse kokkuleppele lähedal, aga on erimeelsusi Krimmi ja Donbassi tuleviku üle.

Putini väidetavatele sõnadele reageeris Ukraina televisioonis Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba , kes ütles, et „tegelikult omab väga väikest tähtsust see, mida arvab president Putin praegu selle kohta, keda ta „puruks peksab”", vahendab UNIAN.

„Ma saan aru, et ta kavatses sõna otseses mõttes mõne päevaga vallutada Kiievi ja Ukraina võtmetähtsusega linnad. Ma arvan, et siis ta istus ja mõtles omaette: „Ma peksan nad väga kiiresti puruks.” Aga sellest ei tulnud midagi välja ... Ta võib koostada seal mingeid plaane, aga meil on oma plaanid. Need on plaanid võiduks ja meie territooriumide vabastamiseks,” ütles Kuleba.