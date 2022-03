Rasket lihashaigust põdev Hendra vajab abi

Rasket lihashaigust põdev neiu vajab kallist ravimit, mille hind küündib enam kui 200 000 euroni aastas. Sellist summat ei ole ülikoolis õppival noorel endal ega tema perel kusagilt võtta.

Mõelgem hetkeks… Mis tunne võib olla noorel, kes on terve oma senise elu oodanud ja unistanud ravimist, mis teeks ta väga raskest haigusest terveks või vähemalt pikendaks tema elu ja aitaks iseseisvalt hakkama saada? Ja nüüd, kui see hetk lõpuks kätte jõudis, on ta napilt liiga vana, et seda ülikallist ravimit riigi toel saada…

Just nii juhtus Hendraga, kes jäi lõpuks ometi riiklikule rahastusele jõudnud spinaalse lihasatroofia ravimist napilt ilma. Nimelt saavad selle aasta algusest ravimit Risdiplam kõik 0–19-aastased SMA1 ja SMA2 patsiendid, kuid Hendra sai jaanuaris 20-aastaseks. SMA on progresseeruva kuluga neurodegeneratiivne haigus, seda põhjustab geenidefekt. Haiguse puhul on defektne 5. kromosoomis asuv SMN1 geen, mis põhjustab motoneuroni tööks olulise SMN valgu puudulikkuse. Meditsiinilises keeles on tegemist motoorsete oskuste taandarenguga, inimese vaimseid võimeid haigus ei mõjuta. Tegemist on kõige sagedasema surmaga lõppeva päriliku haigusega lapse- ja noorukieas. Lastefondi head annetajad on varem aidanud sama haiguse erinevaid vorme põdevat, tänaseks 3-aastast väikest Annabeli ja peagi 2,5-aastaseks saavat Desireed.

Hendra on oma haiguse tõttu ratastoolis, kuid see ei ole tal takistanud lõpetada edukalt Kiili Gümnaasiumi, selle kõrvalt ka Kiili Kaunite Kunstide koolis kunstikooli, luua õpilasfirma, saada ülikooli sisse kõige parema punktisummaga 98/100-st, maalida, osaleda kunstinäitusel ja võistelda edukalt elektriratastooli saalihoki tiimis. Hendra on oma talendi ja oskustega saavutanud palju enam, kui nii mõnigi terve eakaaslane, lisaks võitleb ta tulihingeliselt liikumispuudega inimeste õiguste eest ja on ülikooli kõrvalt ka organisatsiooni Tudengid Ukraina Heaks sotsiaalmeedia disainer.