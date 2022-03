WSJ: Roman Abramovitšil ja Ukraina rahuläbirääkijatel ilmnesid mürgistuse sümptomid

The Wall Street Journal kirjutab, et lähedalseisvate isikute kinnitusel tekkisid Vene oligarh Roman Abramovitšil ja vähemalt kahel Ukraina rahuläbirääkijal selle kuu alguses Kiievis toimunud kohtumise järel mürgistusnähud.

The Times kirjutas varem, et Abramovitš on käinud Kiievis, kus kohtus Zelenskõiga. Väidetavalt osaleb oligarh läbirääkimistel, et kaitsta oma huve, kuna sealsete oligarhide heaolu sõltub suuresti Venemaa presidendist Vladimir Putinist.