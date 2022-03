ERISAADE | Delfi ajakirjanikud Dnipros: ukrainlastes on viha, solidaarsus... Ja usk, et ollakse võitmas

"Väsimust veel ei ole. Ilmselgelt ei ole," arutles Paris. "Väga paljudes on viha, peale täieliku hämmastuse. Ja üks sõna, mis kõlab igalt poolt läbi, on solidaarsus. Nad usuvad sellesse. Nad tõesti usuvad, et igaühe kohus on riiki aidata. Ehk siis praegusel hetkel on ikkagi selline tunnetus, et me oleme pigem seda sõda võitmas. On teatud hirm, et mis saab sügisel, kui majandus on omadega all ja keegi enam ei toeta. Aga praegu on ikkagi nende armee osutunud tugevaks ja usk armeesse on ülikõrge. Ja nad teevad kõik, mis võimalik, et aidata."