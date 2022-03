Nimelt lõppeb märtsikuuga Tallinnas algne hankemaht neljas hotellis. Seal on tubadel järgnevateks kuuks juba broneeringud peal, näiteks võtavad need üle turistid ja ärikliendid.

1000 tundub suur number, ent ühtekokku on Tallinnas majutuskohtades üle 4000 põgeniku. Kui võtta üle Eesti, siis hetkel vajab majutamisel abi 6481 inimest (neist 2350 last). Piisab numbritele peale vaatamisest, et mõista, kui suur on ikkagi soov just pealinna jääda.