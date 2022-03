Koalitsiooninõukogu arutas lisaeelarve üle. Kokkulepet ei sündinud

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond) ütles, et kokku on lepitud kolm põhisammast, millest eelarve koosnema hakkab. "Oluline osa on seotud kaitsega ja selle tugevdamisega, teine osa on Eestisse jõudvad sõjatagajärjed, kaasa arvatud põgenikud ja kolmas on seotud energiajulgeolekuga," rääkis Pentus-Rosimannus.

Ministri sõnul on praegu läbirääkimisel täpsed detailid ning konkreetsemad summad selguvad järgmisel nädalal. "Ajakava, kus ma liikuda sooviksin, on selline, et aprillis saaks detailid selgeks ja põhimõttelise otsuse tehtud," märkis Pentus-Rosimannus.

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et hetkel on koalitsiooni parteide vahel erimeelsused selle osas, kuidas lisaeelarve raha jaotada.

"Suurimad lahkarvamused on meil praegu selle osas, kui palju panustame inimeste toimetulekusse," rääkis Karilaid.

Karilaid ei soovinud kuigi täpselt veel detailidest rääkida, sest läbirääkimised alles käivad ning kokkuleppeid tehtud ei ole.

Pentus-Rosimannus ütles, et "erimeelsus" on võib-olla liiga ränk sõna läbirääkimiste kohta. "Lisaeelarve puhul on ikka nii, et detaile tuleb arutada. Otsida võimalikke lahendusi, et inimestele anda seda kindlust, et kui sõja mõjud Eestisse jõuavad, siis täiendavat leevendust neile pakutakse," ütles ta.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Mart Võrklaev märkis samuti lühidalt, et lisaeelarve osas on palju lahtiseid otsi. "Nüüd käib suuresti tehniline töö," ütles Võrklaev.