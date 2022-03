Ukraina välisministeerium: Eesti rahvas, nimetage Vene saatkonna tänavalõik ümber Ukraina tänavaks

Ukraina välisministeeriumi ja kommunikatsioonibüroo Be-it algatuse eesmärk on luua ülemaailmne koostööaktsioon Ukraina toetuseks. "See oleks sümboolne toetusavaldus Ukraina rahvale, kes kaitseb oma iseseisvust Venemaa poolt alustatud sõjas," märgiti ministeeriumist.

Oma üleskutses loetletakse riike, kes on juba asunud tegutsema: Albaania on Venemaa saatkonna tänava ümber nimetanud Vaba Ukraina tänavaks, Leedu on vastava tänava ümber nimetanud Ukraina kangelaste tänavaks, Läti muutis tänava Sõltumatu Ukraina tänavaks ja Norras sai vastava tänava ees olev väljak nimeks Ukraina väljak.

"Inimesed kogu maailmas jälgivad Ukrainas toimuvat õudusega ja kohati tunnevad, et nad ei saa kuidagi aidata. Esitades taotluse tänavanime muutmiseks saame aga kõik saata Venemaale kogu maailmas väga sümboolse sõnumi," ütles Be–it tegevdirektor Kristina Nikolajeva. "Kujutage vaid ette, millise signaali see saadab diplomaatidele ja FSB agentidele, kes peavad mööda Ukraina tänavat oma töökohta kõndima – see on suurepärane igapäevane meeldetuletus Ukraina suveräänsusest!"