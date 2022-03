Kaljulaid põhiettekandes NATO seminaril: poliitiline vaidlus peab olema hädaolukorra puhkedes juba läbitud

„NATO on juba arendanud oma arusaama, valmisolekut ja selle põhjal ka võimekust kaitsta üksteist, iga liitlast ja iga ruutsentimeetrit oma territooriumist. Meie sõjaväed on selle mõistmises märkimisväärselt arenenud“ sõnas president Kaljulaid.

„Meie sõjaväejuhid vajavad aga teadmisi sellest, millal tehakse mingite vajaduste jaoks poliitilised otsused. Juba ette kokku lepitud otsused. Meil ei ole aega Brüsselis istuda ja arutada, kes teeb mida ja kuidas, kui me oleme juba tule all,“ rõhutas president Kaljulaid. „Ka meie poliitikud vajavad harjutust, et oma ülesandeid automaatselt teada, kui selleks tekib vajadus.“

Uus NATO strateegiadokument loodetakse heaks kiita tänavu juunis Madridi tippkohtumisel. „Tänane dokument on uues olukorras lootusetult vananenud. Selles osas on liikmesriikidel üksmeel,“ lisas president Kaljulaid. Lisaks Venemaale saab uues dokumendis hinnangu ka Hiina roll. NATO strateegiadokument on avalik.