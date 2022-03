VIDEO | Tallinna kool avas Ukraina laste vanematele eesti keele õppimise rühma: „Pooled neist on öelnud, et nad soovivadki Eestisse jääda”

Kooli direktori Veiko Rohunurme sõnul otsustati koolis hakata lisaks Ukrainast tulnud lastele õpetama eesti keelt ka nende vanematele, et nad saaksid mingisugusegi eesti keele oskuse. „Kui kodus vanem ei toeta oma last, siis eesti keele õpe on üsna raske,” põhjendas ta. „Avasime rühma, et nad saaksid samaaegselt eesti keele oskusega edasi liikuda.”

Esimene eesti keele tund Ukraina laste vanematele oli eelmisel neljapäeval ning kohal oli neli lapsevanemat. Tallinna Südalinna kooli nimekirjas on 29 Ukrainast põgenenud last. Direktor Veiko Rohunurme sõnul on enamik lapsevanemaid eesti keele õppest huvitatud, aga mõned on öelnud, et kui nad leiavad töökoha, siis nad ei ole kindlad, kas nad jõuavad eesti keelt õppida. „Aga huvi on,” kinnitas ta.

Rohunurme sõnul on pooled Ukraina laste vanematest öelnud, et nad soovivadki sügisest Eestisse jääda.

Et eesti keel ukrainlastele hästi selgeks saaks, kutsus direktor pensionile läinud õpetaja Edith Asveiti kooli tagasi. „Ta tuli väga hea meelega tagasi. Ta on õpetajana nõudlik, tark ja andis oma tunde väga osavalt ning hakkab samamoodi ka Ukraina lapsi õpetama,” kirjeldas direktor, kelle sõnul läks Asveit vahepeal pensionile perekondlikel põhjustel.

Sõprus eesti ja ukraina tüdruku vahel



Tallinna Südalinna kooli 29-st Ukrainast tulnud lapsest käib kohal 22. Direktori sõnul ei käi osa lapsi koolis kohal, sest nad on 9. klassis ja lõpetavad distantsõppel olles Ukrainas kooli. „Meie juures läbitud periood saab olema väga toetav, kui need lapsed tahavad sügisest päriselt minna Eestis kooli,” lausus direktor ja lisas, et enamik Ukraina lapsi on valinud veeta kogu päeva hommikust õhtuni koolis.

Kas Ukraina lastel on koolis juba sõpru? Direktor Veiko Rohunurm ütles, et esimesed sõprused tekivad keele tasandilt ja seetõttu on vene lapsed olnud aktiivsemad sõbrunejad. „Samas tean üht tüdrukut, kes ei räägi vene keelt ja on suur sõbranna ühe Ukraina tüdrukuga, nii et ma arvan, et siin piire ei ole,” lausus Rohunurm.