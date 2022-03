Vene sõltumatu ajaleht Novaja Gazeta peatab tegevuse kuni „erioperatsiooni” lõpuni

Novaja Gazeta teatas oma veebilehel , et sai veel ühe hoiatuse Venemaa meedia järelevalveorganilt Roskomnadzor.

„Roskomnadzori kahe kirjaliku hoiatusega ei saa me tööd jätkata,” selgitas Novaja Gazeta pressiesindaja Nadežda Prussenkova.

Prussenkova märkis, et toimetus ei tea siiamaani, millega seoses nad need kaks hoiatust on saanud.