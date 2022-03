Kas tead, kui palju õnnetusi juhtub iga päev Eesti teedel metsloomadega?

Iga päev juhtub meil Eestis ligi 15 õnnetust suurulukiga. See on number, mille peale tasub tõsiselt mõelda. Enamasti lõpevad need õnnetused metslooma surmaga, samas on ka autojuhid saanud sellistes õnnetustes tõsiseid vigastusi või kaotanud elu.

Õnnetuse korral ei tea inimesed esimese hooga tihti, mida teha. Metslooma ja sõidukiga toimunud õnnetuse puhul on kõige tähtsam jätta meelde kaks telefoninumbrit. Kui kannatada sai inimene, tuleb viivitamatult helistada 112. Vigastada saanud loomast tuleb teatada telefonil 1247.

Alles seejärel tasub mõelda auto kahjustuste peale. Kaskokindlustuse olemasolul tuleks pöörduda kindlustuse poole. Lisaks autoremondile aitab kindlustusselts vajadusel nii sõiduki kui ka inimeste transpordiga.

Metsloomal on alati peatee

Nii mõnigi kord tekivad õnnetused seetõttu, et autojuht üritab maanteed ületavat metslooma tagant kiirustada või eemale peletada, see aga võib anda vastupidise efekti. Näiteks kui juba teed ületavale loomale signaal nii-öelda järele saata, et teda tagant kiirustada, siis võib loom ehmuda ja hoopis tuldud teed mööda tagasi põgeneda. Põhjus on selles, et just seda rada pidi ta äsja tuli ja seal teda keegi ei ohustanud. Seega võib loom uuesti teele ja otse auto ette hüpata.

Niisuguses olukorras on mõistlik jätta sõiduk tee äärde seisma ja lülitada sisse ohutuled, et ka teised liiklejad märkaksid, et kusagil võib olla oht. Tuleb oodata, kuni loom või loomad on tee ületanud.

Kui olete ise osalenud avariis, milles sai metsloom vigastada, või märkate teel lamavat metslooma, ärge minge talle lähemale kui kaks meetrit. Seda peavad tegema asjatundjad, kes saabuvad pärast seda, kui olete helistanud numbril 1247.