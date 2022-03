VÄRSKE KAART | 28. märtsiks on ukrainlased vallutanud tagasi alasid idas, Harkivi kandis

Ukrainlased on vallutanud tagasi alasid Kiievist idas, Harkivi kandis ja lähenevad lõunas Hersoni linnale, mis on jätkuvalt okupantide käes. Venelased peavad suuremaid lahinguid Izjumi pärast. Mariupol on endiselt piiramisrõngas, venelased on küüditanud tuhandeid inimesi linnast laagritesse. Viimase ööpäevaga ei ole Vene vägede paiknemises okupeeritud Ukrainas märkimisväärseid muudatusi toimunud. Loe lähemalt Delfi otseblogist!