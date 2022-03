Kuidas kaitsta enda silmi üleliigse sinise valguse eest?

Kanna spetsiaalseid sinise valguse prille



Üks lihtsaim lahendus on sinise valguse prillid. Sinise valguse prillid on spetsiaalselt loodud arvuti taga töötamiseks, teleri vaatamiseks jms tegevusteks, kus puutume kokku sinise valgusega. Sinise valguse prillid sobivad kõigile, ka neile, kelle silmanägemine on täiesti korras, sest need prillid kaitsevad sinu silmi sinise valguse eest ega muuda nägemisteravust. Kõik inimesed, kellel on juba prillid, saavad lasta enda prilliklaasidele vastava kaitse peale panna. Kõik teised saavad soetada endale sinise valguse prillid ja hoida oma silmi kahjustumise eest.

Miks see on aga vajalik? Esiteks arvatakse, et sinine valgus kahjustab meie silmi ja nägemist. Teiseks võivad üleliigsest sinisest valgusest tekkida ka unehäired, sest teatakse, et see võib pärssida melatoniini tootmist. Tavapäraseks võib saada peavalu ja silmade väsimus või ärritus.

Muuda seadme nurka



Kõige rohkem sinist valgust jõuab meie silmadesse, kui seade on asetatud otse meie poole. Kui muudad selle nurka, asetades selle umbes 30-kraadise nurga alla, vähendad sinise valguse hulka, mis jõuab sinu silmadesse. Seda on paraku võimalik teha vaid telefoni, tahvelarvuti või mõne teise väiksema seadmega.



Ekraanifilter kaitseb silmi



Nii nagu sinise valguse prillid, kaitseb ka spetsiaalne ekraanifilter sinu silmi üleliigse sinise valguse eest. Sul on võimalik see spetsiaalne ekraan soetada iga seadme jaoks, nii arvutile, telefonile kui ka tahvelarvutile. Selline ekraanifilter on eriti vajalik laste jaoks: pane see kõikide laste kasutusel olevate seadmete peale, et vähendada nende silmade kahjustust.



Vähenda ekraaniaega



Seda on lihtne öelda, aga tihti raske teha. Kindlasti ei ole võimalik oma ekraaniaega vähendada töö arvelt, mida tuleb teha, seega pööra enam tähelepanu oma silmade tervisele ja tee lühikesi ekraanivabasid pause. Nende pauside ajal võiks teha silmadele harjutusi, mis parandavad nende tervist.