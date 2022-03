OTSEBLOGI | Ukraina kaitseministri asetäitja: Vene väed püüavad blokeerida Kiievi ümber varustusteed

„Vaenlane püüab tekitada ümber Kiievi koridori ja blokeerida transporditeed,” ütles Maljar. „Kiievi kaitsmine jätkub. Osalevad maaväed, õhudessantväed, erioperatsioonide väed ja territoriaalkaitseväed. Kiievi elanikud on samuti väga aktiivsed Kiievi hõivamise katsete takistamisel. Sest Kiievi hõivamine tähendab sisuliselt kogu Ukraina hõivamist. Nii et see on nende eesmärk.”