OTSEBLOGI | Venemaa proovib Ukrainat poolitada Korea moodi, Luhanskis tahetakse korraldada "rahvahääletus" Venemaaga liitumiseks

Reedel ja laupäeval Poolas viibinud USA president Joe Biden pidas laupäeval Varssavis kõne, kus ütles, et Putini-sugune liider ei tohi võimule jääda. Valge Maja kinnitas hiljem, et Venemaa režiimivahetus pole siiski USA eesmärk.

Venemaa teatas reedel, et Vene vägede peamiseks eesmärgiks on nüüd Ida-ukrainas asuva Donbassi regiooni "täielik vabastamine". Samas jätkus linnade pommitamine Lõuna -ja Lääne-Ukrainas ning laupäeva pärastlõunal tabasid raketilöögid Lääne-Ukrainas asuvat Lvivi. Luhanski "rahvavabariigi" juht teatas, et separatistid on valmis läbi viima rahvahääletuse Venemaaga ühinemiseks.