Iltalehti: President Ilves materdab Soome poliitikuid

President Toomas Hendrik Ilves märkis Twitteris, et kui inimesed uurivad, miks Balti riigid ja Poola on Ukraina aitajate esirinnas, siis on asi selles, et nende riikide inimesed on sarnases olukorras olnud. President Ilves viitas küüditamisele. Lisaks tõi Ilves välja, et Eesti on Ukrainat juba 220 miljoni euro eest aidanud, mis on kuus korda rohkem kui Saksamaa. Ometi on Saksamaal inimesi 65 korda rohkem.