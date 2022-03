USA president Poolas: Vladimir Putin ei saa võimule jääda

USA president Joe Biden avas laupäeval oma kõne Varssavis Poolas sündinud paavst Johannes Paulus II sõnadega 1979. aastal.

"Ärge kartke," ütles ta.

"Me oleme uuesti alustanud võitlust vabaduse eest, võitluses demokraatia ja autokraatia, vabaduse ja repressioonide vahel," rääkis Biden Varssavis. Ta ütles, et seda lahingut ei võideta ei päevade ega kuudega. "Peame olema valmis pikaks võitluseks," lisas president.

Ta kirjeldas, et Ukraina on hetkel võitlemas kogu vaba maailma eest. "Minu sõnum Ukraina rahvale on sama, mille edastasin täna Ukraina välisministrile ja kaitseministrile: me oleme teiega. Punkt," ütles ta.

"Putin valetab. Ta teab seda"

USA president Joe Biden väitis, et Venemaa on Ukraina sissetungiga hävitanud demokraatiat. "Venemaa on kägistanud demokraatiat ja püüdnud seda teha ka mujal, mitte ainult oma kodumaal. Rahvuslikkuse valeväidete all on ta tunnistanud oma naaberriigid olematuks. Putinil jätkub jultumust öelda, et ta "denatsifitseerib Ukrainat". See on vale. See on lihtsalt küüniline. Ta teab seda. President Zelenskõi valiti võimule demokraatlikult. Ta on juut. Tema isa perekond hävitati natside holokaustis. Ja Putinil on jultumus nagu kõigil meie autokraatidel enne teda," ütles Biden.

Biden puudutas ka Venemaa presidendi kriitikat NATO suhtes.

"Kurjategija kujutab NATO laienemist kui impeeriumiprojekti, mille eesmärgiks on Venemaa destabiliseerimine. Miski pole tõest kaugemal. NATO on kaitseühendus," ütles Biden. Ta lisas, et töötas koos liitlastega kuid selle nimel, et sõda ära hoida. Ent Venemaa keeldus ning oli juba algusest peale vägivalla peal väljas.

"Ära isegi mõtle NATO territooriumile tungimise peale," hoiatas USA president Vene riigipead. Ta kinnitas, et USA jaoks on NATO kollektiivkaitse püha kohustus ning vajadusel rakendatakse kollektiive kaitse kogu jõus. "Ameerika väed ei ole Euroopas selleks, et astuda konflikti Venemaa vägedega, vaid Ameerika väed on siin NATO liitlaste kaitseks," ütles ta.

Silmad täis pisaraid