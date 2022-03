VIDEO | Aljona Suržikova lühifilm ühe ema teekonnast

„Lühifilmi algus loob konteksti – me näeme, kuidas piirini jõudnud põgenike lastele jagatakse mänguasju,“ selgitab režissöör. „Seejärel tutvustan filmi peategelast Oksanat Luganski oblastist, kes on põgenenud pika tee Lõuna-Ukrainast.“

Seejärel näitab režissöör rahulikult magavat last ning samas tekib visuaalne kontrast ema jutuga, kes kirjeldab põgenemise ajal pidevalt nutnud tütre hirmu.

„Film lõpeb pisarais naise jutuga sellest, et ta tahab väga koju tagasi oma mehe ja vanemate juurde, aga tegelikult suundub ta edasi põgenike keskusesse ning peab kodust hoopis kaugemale pagema,“ räägib Suržikova.

Täispikkuses on Aljona Suržikova filmikoolitus nii eesti kui vene keeles järelvaadatav siin .

Neljapäevaks on oodatud Filmihäki osalejate videode tööversioonid, et reedesel vebinaril tagasisidet ja nõu saada. Vebinar on jälgitav siin.