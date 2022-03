Politseinikud pidasid Lasnamäel kinni relvataolise esemega paugutanud mehe

Juhuslik mööduja teatas Lasnamäel Vikerlase tänaval relvataolise esemega paugutavast mehest. Kohapeale jõudnud politseinikud piirasid ohuala ja asusid sündmuse täpsemaid asjaolusid välja selgitama. Politseinikud said info, et mees viibib korteris ning peatselt tegi ta veel ühe lasu korteri rõdult. Sündmusele kaasati ka politsei eriüksus K-Komando, kes sisenes korterisse ning pidas alkoholijoobes mehe kinni.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirss ütles, et taolised sündmused on politsei jaoks äärmiselt kõrge prioriteediga ning tähis on oht kiirelt kõrvaldada.