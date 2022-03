"Praegune Keskerakond on sama, mis kunagine Reformierakond." Vanast reformarist Igor Gräzinist sai ametlikult tsentrist

Juba pikemat aega Keskerakonna poole hoidnud jurist-poliitik-vaimulik Gräzin astus peale mitmeaastast koostööd viimaks keskpartei ridadesse. Miks selline valik tehtud sai?

Gräzin ütles, et kui ta soovib praegusel hetkel poliitikaga tegeleda, siis muid alternatiive tema jaoks lihtsalt ei ole.

"Ainus erakond, kellega mul on võimalik koostööd teha, on Keskerakond. Ideoloogiliselt sisult on see sama, mis kunagine Reformierakond, kus ma ka varem olin," selgitas poliitikasse naasev Gräzin oma otsuse tagamaid.

Ta märkis, et tal pole oravapartei juhtkonnaga klappivat koostööd - see sai selgeks nii talle kui reformaritele aastaid tagasi.

Aitab tsentriste madalseisust välja tuua

Teine aspekt, mis teda tsentristidega liituma inspireeris, puudutas Keskerakonna hetkelist madalseisu.

"Keskerakonnas on sisemised probleemid - mitu kohtuasja, inimesed tulevad-lähevad, erakonnal on üldiselt raske aeg. Mina lähengi sinna, kus on raske aeg," lubas Gräzin oma andeid rakendada keskparteis hetkeolukorra edendamiseks.

Kuidas täpsemalt? Veel ei tea. Kuid Keskerakonna rahamuresid ja kohtukaasuseid ta enda sõnutsi lahendama ei hakka. "Tahan lihtsalt, et erakonnal hakkaks paremini minema," sõnas ta. "Tahan, et need inimesed, kes on erakonda toetanud, toetaks seda ka edaspidi."

Mida aeg edasi, seda enam see riigikogu mõte mulle meeldima hakkab. Igor Gräzin

Gräzin sõnas, et tsentristiks saamise protsess on olnud väga loomulik. Keegi tema poole otseselt selleks ei pöördunud. Ja ega ta isegi kellegi jutul oma liikmestaatuse ideega ei käinud.

Mida Gräzin siis suurde poliitikasse tagasi tulles korda soovib saata?

Kindlat ambitsiooni tal enda sõnutsi veel paigas ei ole - ta tundis lihtsalt ajapikku, et ilma kõrgemal tasemel poliitikat tegemata läheb igavaks. Seda hoolimata asjaolust, et Gräzin on hõivatud mitme ametiga korraga.