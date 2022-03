VIDEO | EPL Ukrainas: „Vene tank, mine…“ Sõja löövaim loosung on saanud täielikuks hitiks

Kui inimestega rääkida, siis – on kindlustunne, et venelastele antakse vastu nina. On tohutu viha ja jätkuv arusaamatus, et „miks ometi?“ On bäga mustad naljad Putini kamarilja aadressil. Ning vaikselt poeb hinge siiski kahtlus, ega neid ikkagi kuskilt reedeta. Äkki lääne poolt? Eks saab sama sõjalaeva epiteeti laiendada siis temalegi.