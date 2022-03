Teadur Kalev Stoicescu: Venemaa jutt sõja teisest faasist on mõeldud eksitamiseks. Viimases hädas võib Putin igasuguseid liigutusi teha

Venemaa kindralstaabi kõrge ametnik, kindral Sergei Rudskoi kuulutas reedel ajakirjanikele, et riik on edukalt lõpetanud oma "sõjalise operatsiooni" esimese faasi. Ta väitis, et peamiseks sihiks on Vene vägedel nüüd Ida-Ukraina Donbassi regiooni "täielik vabastamine".

Taoline teade jätab mulje, justkui on Vene sõjajõud asunud oma strateegiat muutma.

Teisalt ei ole Venemaa täna hommikul sõjategevust ühelgi suunal peatanud, jätkates Ukraina suuremate linnade pommitamist. Vene väed piiravad Mariupoli kõrval endiselt nii Harkivit kui Tšernihivit ning lahingud jätkuvad ka pealinna Kiievi külje all.

Stoicescu hinnangul on tegemist klassikalise eksitamisega.

„Tõenäoliselt püüab Kreml näidata, et sõda kulgeb endiselt justkui plaanipäraselt ühelt etapilt teisele. Nüüd on mingi etapp, - mis on täiesti arusaamatu, milles see seisnes -, lõppenud ja algab teine. Täidetakse justkui mingeid vahepealseid eesmärke, mida ei ole kuidagiviisi selgitatud," märkis Stoicescu.

Tema sõnul ei ole märgata...